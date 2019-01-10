Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da İçme Suyu Borusu Patladı

Adıyaman'da İçme Suyu Borusu Patladı

28 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesine içme suyu taşıyan ana isale hattı, buzlanma nedeniyle patladı.

Adıyaman'da İçme Suyu Borusu Patladı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesine içme suyu taşıyan ana isale hattı, buzlanma nedeniyle patladı.

Alınan bilgiye göre, Kahta- Siverek kara yolu Erikdere köyü yakınlarında bulunan ve Kahta ilçesine su taşıyan ana isale hattı, buzlanma nedeniyle suyun sıkışması sonucu patladı.

Patlayan içme suyu, yola doğru metrelerce yükseğe fışkırdı. Yoldan geçen sürücüler cep telefonları ile fışkıran suyu görüntüledi.

Vatandaşlar durumu jandarma ve Kahta Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Belediye ekipleri, hattın onarılması için çalışmalarına devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:34 Kaynak: AA

Siverek, Kahta, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 9 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Sivas Dondu! Havaya Atılan Sıcak Su, Buz Taneciği Olarak Yere Düştü

CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan İstifasıyla İlgili Tartışmaları Değerlendirdi İtalyan Siyasetçi, Atatürk Havalimanında Gözlük Çalarken Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 20:02:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da İçme Suyu Borusu Patladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]