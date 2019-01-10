Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da İçme Suyu Borusu Patladı

Adıyaman'da İçme Suyu Borusu Patladı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesine içme suyu taşıyan ana isale hattı, buzlanma nedeniyle patladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine içme suyu taşıyan ana isale hattı, buzlanma nedeniyle patladı.

Alınan bilgiye göre, Kahta- Siverek kara yolu Erikdere köyü yakınlarında bulunan ve Kahta ilçesine su taşıyan ana isale hattı, buzlanma nedeniyle suyun sıkışması sonucu patladı.

Patlayan içme suyu, yola doğru metrelerce yükseğe fışkırdı. Yoldan geçen sürücüler cep telefonları ile fışkıran suyu görüntüledi.

Vatandaşlar durumu jandarma ve Kahta Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Belediye ekipleri, hattın onarılması için çalışmalarına devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:07 Kaynak: AA

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