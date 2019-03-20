Adıyaman'da İhalelerde Usulsüzlük İddiası
3 saat önce
İçişleri Bakanlığı tarafından geçen yıl görevlendirme yapılan merkez ilçeye bağlı Kömür Belde Belediyesinde, 2016'da yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük tespit edilmesi üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı
tarafından geçen yıl görevlendirme yapılan merkez ilçeye bağlı Kömür Belde Belediyesinde, 2016'da yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük tespit edilmesi üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Kömür Belde Belediyesinde 2016'da yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük tespit etti. Adıyaman
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında beldede yaşayan 6 zanlı, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Adıyaman merkez ilçeye bağlı Kömür beldesinde, Belediye Başkanı Hüseyin Yuka
'nın görevinden uzaklaştırılmasının ardından, 30 Ağustos 2018'de Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya kayyum olarak görevlendirilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:34 Kaynak: AA
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