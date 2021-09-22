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Adıyaman'da ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı - Son Dakika

Adıyaman'da ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı

22.09.2021 12:49
Adıyaman'da ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı, System.String[]

Adıyaman'da hayırseverler tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.

Adıyaman'da hayırseverler tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 30 ihtiyaç sahibi öğrenciye hayırseverler tarafından kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Aydın, okul yönetimi tarafından belirlenen 30 ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet ve kırtasiye yardımı yaptıklarını söyledi.

Hayırseverlerden aldıkları yardımları öğrencilere ulaştırmanın sevincini yaşadığını kaydeden Aydın, "Okul yönetimince tespit edilen öğrencilere hayırseverlerin bize ulaştırdığı giysileri taktim ettik. Geleceğimizin teminatı olan yarınlara ışık tutan çocuklarımızın sevinci gözlerinden okunuyordu, çocuklarımızdan mevcut olan yardımlaşma duygusunu pekiştirdik. Okulumuzun daha güzel olması için okul yönetimi ve biz okul aile birliği elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz yardımlaşma biz toplum olarak ayakta tutan sütunları eğitime katkıda bulunan üniversite hocalarımızın başkalarına örnek olmasını temenni ediyorum emek ve katkılarını esirgemeyen hocalarımıza ben cumhuriyet mahallesi muhtarı olarak şahsım ve öğrenci aileleri adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Adıyaman'da ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Şehit, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı - Son Dakika
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