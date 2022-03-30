Adıyaman'da ikamet yangını korkuttu: 1 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da ikamet yangını korkuttu: 1 yaralı

30.03.2022 16:27
Adıyaman'da ikamet yangını korkuttu: 1 yaralı

Adıyaman'da, bir ikamette çıkan yangın paniğe neden olurken, olayda alevleri söndürmek isteyen 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, bir ikamette çıkan yangın paniğe neden olurken, olayda alevleri söndürmek isteyen 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesi 1509 Sokak içerisinde bulunan Mehmet Y'ye ait tek katlı ikamette yangın meydana geldi. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden Mehmet Y., alevlere müdahale etmek istediği esnada kolundan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Olayda ikamette maddi hasar meydana gelirken hastanede tedavi altına alınan Mehmet Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da ikamet yangını korkuttu: 1 yaralı
Adıyaman'da ikamet yangını korkuttu: 1 yaralı

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Adıyaman, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da ikamet yangını korkuttu: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da ikamet yangını korkuttu: 1 yaralı - Son Dakika
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