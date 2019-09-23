Adıyaman'da ikamet yangını korkuttu

Adıyaman'da, bir ikamette meydana gelen ikamet yangını korkuttu.



Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi'nde bulunan TOKİ'ler de 8 katlı binanın 3.katında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Ev sakinlerinin olmadığı ikamette meydana gelen yangına olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar neticesinde yangın söndürüldü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken ikamette maddi hasar meydana geldi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN