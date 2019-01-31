Adıyaman'da İkamette Hırsızlık

Adıyaman'da apartmanın ikinci katındaki dairenin içinde hırsız olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi.

Adıyaman'da apartmanın ikinci katındaki dairenin içinde hırsız olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi.



Olay, Cumhuriyet Mahallesi 2531. Sokak No.9'da meydana geldi. Hasan O. isimli ev sahibi misafirlikten eve geldiğinde kapısının zorlandığını ve kapının içeriden kilitlendiğini fark edince polisi bilgi verdi. Polis binanın etrafında hırsızın kaçma ihtimaline karşı önlem aldı.



Polis ikinci katta bulunan daireye balkondan çıkmak için itfaiyeye bilgi verdi. İtfaiye ekiplerinin merdiveni ile eve giren polis ekipleri, hırsız veya hırsızları bulamadı.



Eve hırsızın girdiği ve evde bulunan bir miktar altınının çalındığı öğrenildi. Polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yağmurdan Yıkılan Toprak Evdeki 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü

1,8 Milyon Lira Gelir Elde Eden Fuhuş Çetesinin Mal Varlıklarına El Konuldu

Gençleri İntihara Sürükleyen Mavi Balina Oyununa Karşı Tim Kuruldu! Polis Ev Ev Gezecek

Karısını Yerde Sürükleyen Cani Koca, Müdahale Eden 3 Kişiyi Bıçakladı