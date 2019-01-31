Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da İkamette Hırsızlık

Adıyaman'da İkamette Hırsızlık

1 saat önce

Adıyaman'da apartmanın ikinci katındaki dairenin içinde hırsız olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi.

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Adıyaman'da apartmanın ikinci katındaki dairenin içinde hırsız olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 2531. Sokak No.9'da meydana geldi. Hasan O. isimli ev sahibi misafirlikten eve geldiğinde kapısının zorlandığını ve kapının içeriden kilitlendiğini fark edince polisi bilgi verdi. Polis binanın etrafında hırsızın kaçma ihtimaline karşı önlem aldı.

Polis ikinci katta bulunan daireye balkondan çıkmak için itfaiyeye bilgi verdi. İtfaiye ekiplerinin merdiveni ile eve giren polis ekipleri, hırsız veya hırsızları bulamadı.

Eve hırsızın girdiği ve evde bulunan bir miktar altınının çalındığı öğrenildi. Polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Polis, Adıyaman, 3. Sayfa
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