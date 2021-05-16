Son dakika haberleri! ADIYAMAN'DA İKİ AİLE ARASINDA TAŞ VE SOPALI KAVGA 1 YARALI, 3 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberleri! ADIYAMAN'DA İKİ AİLE ARASINDA TAŞ VE SOPALI KAVGA 1 YARALI, 3 GÖZALTI

16.05.2021 22:38

Son dakika habere göre ADIYAMAN'da iki aile arasında çıkan taş ve sopalı kavgada 1 kişi yaralındı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da iki aile arasında çıkan taş ve sopalı kavgada 1 kişi yaralındı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralanan Metin Vakkas, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis, kavgaya karıştığı belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberleri! ADIYAMAN'DA İKİ AİLE ARASINDA TAŞ VE SOPALI KAVGA 1 YARALI, 3 GÖZALTI
Son dakika haberleri! ADIYAMAN'DA İKİ AİLE ARASINDA TAŞ VE SOPALI KAVGA 1 YARALI, 3 GÖZALTI
Son dakika haberleri! ADIYAMAN'DA İKİ AİLE ARASINDA TAŞ VE SOPALI KAVGA 1 YARALI, 3 GÖZALTI
Son dakika haberleri! ADIYAMAN'DA İKİ AİLE ARASINDA TAŞ VE SOPALI KAVGA 1 YARALI, 3 GÖZALTI

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ADIYAMAN'DA İKİ AİLE ARASINDA TAŞ VE SOPALI KAVGA 1 YARALI, 3 GÖZALTI - Son Dakika


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