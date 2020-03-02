Adıyaman'da iki aylık uyuşturucu istatistikleri - Son Dakika
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Adıyaman'da iki aylık uyuşturucu istatistikleri

7 saat önce

Adıyaman'da ocak ve şubat aylarında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 310 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da iki aylık uyuşturucu istatistikleri, System.String[]

Adıyaman'da ocak ve şubat aylarında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 310 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak ile şubat ayları arasında gerçekleştirdikleri 170 operasyonda 683 gram esrar, 2 kilo 867 gram sentetik uyuşturucu, 268 uyuşturucu hap, 424 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili 310 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 282'sine uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçundan adli işlem uygulanırken 28 zanlı ise tutuklandı.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:58 Kaynak: AA
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