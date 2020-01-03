Adıyaman'da iki DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Adıyaman'da iki DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

7 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da iki DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.C. (26) ve Ü.A'nın (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda iki zanlı yakalanmış, şüphelilerin evlerindeki aramada örgütsel dokümanlar ve örgütsel içerikli olduğu değerlendirilen 5 kitap bulunmuştu.

Adıyaman, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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