Adıyaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Mustafa Kemal Caddesi'nde, iki grup arasında çıkan tartışma, bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan M.T. ve E.O, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis, zanlılardan birini gözaltına aldı, diğeri aranıyor.
Kaynak: AA
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