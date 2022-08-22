İki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

22.08.2022 11:48
İki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi Sümerpark yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bir birine saldıran şahıslardan iki şahıs darp neticesi yaralandı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Yaralanan iki şahıs ise polis ekiplerince hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Uzun ve geniş araçlar için yol trafiğe kapatıldı Uzun ve geniş araçlar için yol trafiğe kapatıldı Geleceğin futbolcuları spor okullarında yetişiyor Geleceğin futbolcuları spor okullarında yetişiyor Milletvekili Taş: 'Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız' Milletvekili Taş: 'Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız'
Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 19:14:48. #1.11#
SON DAKİKA: İki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement