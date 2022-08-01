İki grup arasında yumruklu kavga - Son Dakika
Üye Girişi

İki grup arasında yumruklu kavga

01.08.2022 12:19
İki grup arasında yumruklu kavga

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan yumruklu kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan yumruklu kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga yerine çok sayı da polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda kavga eden şahıslar etkisiz hale getirildi. Ölen yada yaralananın olmadığı kavgada şahıslar bir birinden şikayetçi olmayarak olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Kılınç, yatırımları inceledi Kılınç, yatırımları inceledi Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı
Kaynak: İHA

Adıyaman, Fatih, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki grup arasında yumruklu kavga - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:37 Scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara'ya çarpıp ölümüne sebep olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi!
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 18:33:26. #1.11#
SON DAKİKA: İki grup arasında yumruklu kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement