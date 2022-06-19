Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı

19.06.2022 13:25
Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada Z.B., isimli kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga olayına karışan ve daha sonra kaçan şahısların yakalanması için ise polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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