Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak, bir kişi de darp sonucu yaralandı.

Pirin Mahallesi'nde iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile ismi öğrenilemeyen bir kişi elindeki bıçakla O.G'yi sağ bacağından yaralarken, E.K. ise darp sonucu yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitime Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.