Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: 4 Yaralı, 5 Gözaltı

Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: 4 Yaralı, 5 Gözaltı

16 dakika önce

Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltıADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan tekmeli- yumruklu kavgada 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: 4 Yaralı, 5 Gözaltı, System.String[]
Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan tekmeli- yumruklu kavgada 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İki tarafında arkadaşlarının olaya katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Tekmeli- yumruklu kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırarak olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada yaralandığı belirlenen 4 kişi ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:23 Kaynak: DHA

kavga, Adıyaman, 3. Sayfa
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