Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga - Son Dakika
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Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga

16.06.2022 14:20
Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga

Adıyaman'da, iki grup arasında yaşanılan silahlı kavgada ölen yada yalanan olmazken kavgaya karışan şahıslar kayıplara karıştı.

Adıyaman'da, iki grup arasında yaşanılan silahlı kavgada ölen yada yalanan olmazken kavgaya karışan şahıslar kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Ölen yada yaralananın olmadığı kavga olayı sonrasında şahıslar olay yerinden hızla kaçtı. Daha sonra olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kavga sonrası olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga - Son Dakika
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