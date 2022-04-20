Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1 yaralı

20.04.2022 18:48
Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan sopalı ve taşlı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan sopalı ve taşlı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olayda 1 kişi yaralanırken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi, eski Altınşehir Evleri yakınlarında iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü. Kadın ve çocuklarında bulunduğu kavgada ortalık bir anda savaş alanına döndü. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Başına aldığı taş darbesi sonucu yaralanan 1 kişi ise olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, yaşanılabilecek olaylara karşı bölgede önlem aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1 yaralı
Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1 yaralı

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Adıyaman, Savaş, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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