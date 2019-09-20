Adıyaman'da iki grup arasında taşlı-sopalı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

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Yazıcıoğlu davasında tanık olarak dinlenen İsmail Kaya: 'Bu ifadeler ipe götürür' dediğini duydum

8 kişilik kefen ve bir kılıçla yakalanan adamın 155'e 2 bin çağrı yaptığı ortaya çıktı!