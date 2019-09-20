Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da iki grup arasında taşlı-sopalı kavga 2 yaralı, 5 gözaltı
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Adıyaman'da iki grup arasında taşlı-sopalı kavga 2 yaralı, 5 gözaltı

50 dakika önce

Adıyaman'da iki grup arasında taşlı-sopalı kavga 2 yaralı, 5 gözaltıADIYAMAN'da, iki grup arasında borç-alacak nedeniyle çıkan taşlı-sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da iki grup arasında taşlı-sopalı kavga 2 yaralı, 5 gözaltı

ADIYAMAN'da, iki grup arasında borç-alacak nedeniyle çıkan taşlı-sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında borç-alacak nedeniyle başlayan tartışma büyüyerek taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki grubun ayırmakta zorluk çekince havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan B.K ve M.F., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adıyaman'da iki grup arasında taşlı-sopalı kavga 2 yaralı, 5 gözaltı

Adıyaman, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:32 Kaynak: DHA
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