Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Levzin mezrasında aralarında husumet bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan H.Ö, M.C, Ş.C. ve İ.Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen iki şüpheliyi gözaltına aldı.