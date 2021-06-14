İki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada yaralanan 5 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bazı özel hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.