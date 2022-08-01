Adıyaman'da satırlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da satırlı kavga: 1 yaralı

01.08.2022 11:46
Adıyaman'da satırlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan satırlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan satırlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2113 Sokak içerisinde iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma satırlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Bir birine saldıran şahıslardan biri aldığı sopa darbesi sonucu yaralandı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek kavga eden şahıslara müdahale etti. Yaralanan kişi ise olay yerinde bulunan bir polis aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Adıyaman, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da satırlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da satırlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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