ADIYAMAN'DA İKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2 YARALI
36 dakika önce
ADIYAMAN'da, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:35 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde sonra Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Muhittin Yücekaya yönetimindeki 02 LC 320 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Taşçı
'nın kullandığı 01 AZB 46 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Mahmut Taşçı
ve Beği Taşcı yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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