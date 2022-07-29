Adıyaman'da iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Adıyaman'da iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü

29.07.2022 11:47
Adıyaman'da iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Adıyaman'da iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, R.A., idaresindeki 02 AB 584 plakalı kamyonet ile M.F.K., idaresindeki 02 KH 716 plakalı kamyonet, Adıyaman merkeze bağlı Büyükkavaklı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada araçta bulunan A.A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan A.A., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. A.A'nın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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