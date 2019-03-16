Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Adıyaman karayolu üzerinde 2 otomobil çarpıştı 1 ölü 1 yaralı.

Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Adıyaman karayolu üzerinde 2 otomobil çarpıştı 1 ölü 1 yaralı.
Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Kenan kılavuz idaresindeki 02 BC 121 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ünal Çalışkan idaresindeki 02 Ea 084 plakalı otomobil sürücüsü çarpıştılar. Kazada Ünal Öztürk ile yanında yolcu olarak bulunan Ali Sözdemir yaralandılar. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralılardan durumu ağır olan Ali Sözdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:28 Kaynak: İHA

Gölbaşı, Adıyaman, Yerel
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