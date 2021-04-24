ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Kahramanmaraş yönünde ilerleyen İbrahim Sarıfakıoğlu (42) yönetimindeki 46 PL 139 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Cengiz Polat (60) yönetimindeki 02 EG 616 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Sarıfakıoğlu ve Polat ile otomobillerde bulunan Ali Eren Coşkun (18) ve Süleyman Coşkun (49) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde İbrahim Sarıfakıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık görevlileri tarafından ağır yaralanan Süleyman Coşkun, Ali Eren Coşkun ve Cengiz Polat, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karayolunda güvenlik önlemi alınırken, kazayı duyan Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal da olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. Hayatını kaybeden İbrahim Sarıfakıoğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.