Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Mirza Murat idaresindeki 02 BA 390 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı kara yolunun Börgenek köyü yakınlarında Ömer Ünsal'ın kullandığı 02 HC 758 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yunus Ünsal (23), buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Ünsal'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.