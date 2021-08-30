Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 44 NC 278 plakalı otomobil ile Bekir Çapar yönetimindeki 02 HH 852 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Bekir Çapar ile yanında bulunan Emel Öksüz ve Yaren Öksüz yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.