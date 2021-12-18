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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

18.12.2021 23:51

ADIYAMAN'da, iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Engin Yılmaz idaresindeki 34 EKC 505 plakalı otomobil ile Emel Bulut'un kullandığı 02 AAT 955 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile Kandemir'in yanında bulunan Eda Kandemir yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil, Esentepe, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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