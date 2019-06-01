Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde, Gölbaşı yönünde ilerleyen Hasan Tuzcu yönetimindeki 35 JV 085 plakalı otomobil ile Sabri Kalan yönetimindeki 34 JJ 1128 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, Sabri Kalan yönetimindeki otomobilde bulunan Batuhan, Fatma, Ayşenur ve Dilek Kalan yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:50 Kaynak: DHA
Barbaros Mahallesi, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye otobüsünde yumruk yumruğa kavga ettiler İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi Aynı noktada 1 saat arayla 2 kaza! Vatandaşlar isyan etti Oyuncu Halit Ergenç'e trafikte saldırının görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 19:22:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]