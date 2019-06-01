Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
40 dakika önce
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:35 Kaynak: AA
'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Hasan Tuzcu'nun kullandığı 35 JV 085 plakalı otomobil, Barbaros Mahallesi Atatürk Bulvarı
'nda Sabri Kalan'ın kullandığı 34 JJ 1128 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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