Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

40 dakika önce

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Hasan Tuzcu'nun kullandığı 35 JV 085 plakalı otomobil, Barbaros Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Sabri Kalan'ın kullandığı 34 JJ 1128 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:35 Kaynak: AA
Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel
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