Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 4 yaralı
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 4 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 4 yaralıAdıyaman'da, kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 4 yaralı
Adıyaman'da, kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kayalık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kürşat Serbest yönetimindeki 02 AAC 353 plakalı otomobil ile kavşaktan dönmeye çalışan Remziye Pektaş'ın kullandığı 02 LC 818 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile Beyza ve Abdullah Pektaş yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:32 Kaynak: DHA
Adıyaman, Güncel
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