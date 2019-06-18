Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 4 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 4 yaralıAdıyaman'da, kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:32 Kaynak: DHA
'da iki otomobil çarpıştı 4 yaralı
Adıyaman'da, kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kayalık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kürşat Serbest yönetimindeki 02 AAC 353 plakalı otomobil ile kavşaktan dönmeye çalışan Remziye Pektaş'ın kullandığı 02 LC 818 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile Beyza ve Abdullah Pektaş yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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