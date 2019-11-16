Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ali Köse idaresindeki 34 HD 0002 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Hamza Dolaşkan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Devrim'i 20 ayda 255 bin kişi ziyaret etti
Okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulundu Son Dakika: Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı tekrar gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 23:10:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]