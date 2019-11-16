Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
6 saat önce
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:32 Kaynak: AA
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ali Köse idaresindeki 34 HD 0002 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Hamza Dolaşkan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Devrim'i 20 ayda 255 bin kişi ziyaret etti Okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulundu Son Dakika: Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı tekrar gözaltına alındı