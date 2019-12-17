Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Atatürk Baraj Gölü yakınlarında meydana geldi. Kenan Yakan'ın kullandığı 33 F 2833 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Emiroğlu yönetimindeki 02 AF 994 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Suat Çoban ve Mehmet Alan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Mustafa Kemal Atatürk, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:26 Kaynak: DHA
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