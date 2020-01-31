Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır- Gerger Karayolu'nun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Ayhan Gül yö 02 BD 048 plakalı otomobil ile Hikmet Dursun yönetimindeki 02 AD 531 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Ayhan Gül, Saadet Gül, Hikmet Dursun ve Lokman Dursun yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Diyarbakır, Gerger, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var (1)
Otobüs, talihsiz kadını altına alıyordu! Kaza anı kamerada Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:03:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]