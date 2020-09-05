Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya Caddesi Perre Antik Kent yakınlarında Hacı Arif Özbey yönetimindeki 02 FH 216 plakalı otomobille Ali Kaya'nın kullandığı 46 KB 459 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Hacı Arif Özbey ile otomobillerde bulunan Mehmet Arslan, Ömer Arslan ve Elif Kaya yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerie gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.