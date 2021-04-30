ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI - Son Dakika

ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI
30.04.2021 17:04
ADIYAMAN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
ADIYAMAN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mine Elçi yönetimindeki 02 BF 927 plakalı otomobil ile Abdurrahman Gündüz yönetimi 63 HK 572 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Abdurrahman Gündüz ile otomobilde bulunan Sema, Efe ve Burak Bayrak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.
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