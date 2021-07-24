Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Samet Ç. idaresindeki 06 FB 0102 plakalı otomobil, Gölbaşı- Kahramanmaraş kara yolu Çağlayancerit yol ayrımında İbrahim Ü. yönetimindeki 31 AEF 824 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı ve Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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