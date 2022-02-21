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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

21.02.2022 17:58
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.D. idaresindeki 06 VLZ 58 plakalı otomobil ile E.D. idaresindeki 34 GE 4571 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta karayolu Ali Dağı mesire alanı yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 VLZ 58 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücülerden E.D. ile araçlarda bulunan M.N.D., B.D. ve G.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Toros Dağları, Otomobil, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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