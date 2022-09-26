Kaza, öğle saatlerinde Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yücel yönetimindeki 02 AAS 287 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında bilinmeyen nedenle Haci Ali Aydın 'ın kullandığı 02 ACH 545 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada iki sürücü ile otomobilde bulunan Ayfer Aydın ile Ayşegül Aydın yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi 'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Ali Aydın, Aydın, Besni, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.