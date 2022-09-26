ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

26.09.2022 16:49

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yücel yönetimindeki 02 AAS 287 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında bilinmeyen nedenle Haci Ali Aydın'ın kullandığı 02 ACH 545 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada iki sürücü ile otomobilde bulunan Ayfer Aydın ile Ayşegül Aydın yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika

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