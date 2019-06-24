Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 5 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 5 yaralıADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:32 Kaynak: DHA
'da iki otomobil çarpıştı 5 yaralı
ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'de meydana geldi. Osman Şaşmaz yönetimindeki 02AL 794 plakalı otomobille Orhan Şimsek yönetimindeki 33 PT 348 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden Osman Şaşmaz ile otomobillerdeki Ramazan Turhan, Emin Turhan, Murat Kara
ve Yusuf Kara
yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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