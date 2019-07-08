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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

55 dakika önce

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa - Adıyaman yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Osman Yetkin yönetimindeki 02 TA 595 plakalı otomobil ile Haydar Özmen'in kullandığı 01 DVY 73 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan  Mustafa Doğan, Asiye Doğan ve  Ahmet Doğan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:19 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel
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