Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

29 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aziz Çavuş yönetimindeki 02 AG 269 plakalı otomobil ile Mehmet Şah Çoban yönetimindeki 60 ZG 499 plakalı otomobil, Kahta Küçük Sanayi Sitesi civarında çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri Aziz Çavuş, Mehmet Şah Çoban ve otomobillerde bulunan Diren Çoban, Rojin Taştan ve Ferda Taştan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinde ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:44 Kaynak: İHA
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