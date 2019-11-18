Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
6 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:14 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman-Kahta kara yolu Bağlar köyü yakınlarında, Yunus İlhan idaresindeki 27 AAE 10 plakalı otomobil ile Musa Akıncı'nın kullandığı 02 AAU 935 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Elif Akıncı (17), Arzu Aslan (17) ve Suphi Aslan (33) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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