112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Abidin Tanrıverdi, araçlarda bulunan Donna Devrim, Kazım ve Fatma Tanrıverdi ile Hidayet Çağla Kalmış yaralandı.

Adıyaman 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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