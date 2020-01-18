Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Siverek karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

Muhammed Adıgüzel'ün idaresindeki 57 AY 677 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Samet Küçükavcı idaresindeki 45 C 8742 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Küçükavcı ve Adıgüzel ile beraberlerinde bulunan Ali Gökmen (35), Enes Küçükavcı (30), Samet Küçükavcı (24), ve Ramazan Kasap (40) yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü Muhammed Adıgüzel'in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Muhammed Adıgüzel, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Niğde'de zincirleme trafik kazası! 2 ölü, 8 yaralı
Yerli otomobil, 2022 yılında Euro NCAP 5 yıldız güvenlik normlarını sağlayacak 88 TL'ye son model araç sahibi oldular Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 22:23:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]