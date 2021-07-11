İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

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