Adıyaman'da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
ADIYAMAN'ın Gölbaşı
ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Ünal Çalışkan yönetimindeki 02 EA 084 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 BC 121 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile Çalışkan'ın kullandığı otomobildeki Ali Sözdemir yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Acil Servis
'te tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ali Sözdemir doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Ünal Çalışkan ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne sevk edildi. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:57 Kaynak: DHA
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