Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman'da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Tunç yönetimindeki 02 AS 578 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Aslan yönetimindeki 02 EH 662 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Ali Aslan ile kullandığı otomobildeki Nuran Aslan ve Mikail Çelik, yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:32 Kaynak: DHA

Ali Aslan, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankaragücü Taraftarını Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 24 Yaralı Kazada Ölen 2 Ankaragücü Taraftarının İsimleri Belli Oldu

Otomobilin Çarptığı Genç Kadın Şoka Girdi, Çevredeki Vatandaşlar Yardımına Koştu AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Yanına Gelen EYT'liye Böyle Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 01:37:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]